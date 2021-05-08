Валтери Боттас: Нам нужно сосредоточиться на себе, постараться выжать из болида максимум

Пилот Формулы-1 команды "Мерседес" Валтери Боттас прокомментировал результаты Практики 1 и Практики 2 на очередном этапе Гран-при Испании. Его слова цитирует Racefans:

"Думаю, в этот уик-энд мы будем использовать одинаковый вариант аэродинамической конфигурации - с одинаковыми антикрыльями и так далее. И мне кажется, что на этой трассе мы неплохо понимаем, каким должен быть оптимальный вариант. С этой стороны все должно быть нормально.

Сегодня мы занимались обычными вещами, пытаясь подобрать как можно более оптимальные настройки. Ведь мы знаем, что в квалификации будет важна каждая доля секунды.

Как кажется, отрывы между командами минимальны. Сегодня "Феррари" выглядела очень хорошо. Так что никогда не знаешь, что может случиться. Но я думаю, что нам нужно сосредоточиться на себе, постараться выжать из болида максимум - и тогда, надеюсь, окажемся впереди" - сказал он.