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Шарль Леклер: Мы знаем, где должны добавлять, становясь лучше в тех областях, в которых у нас есть трудности

Автоспорт
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Комментарий пилота

Шарль Леклер: Мы знаем, где должны добавлять, становясь лучше в тех областях, в которых у нас есть трудности

UA-Футбол
Новина українською

Пилот Формулы-1 команды "Феррари" Шарль Леклер прокомментировал результаты первого тренировочного дня на Гран-при Испании. Его слова цитирует F1i.com:

"Очень хороший день. Я немного изменил свой подход по сравнению с этапом в Португалии, на этот раз пытаясь действовать в большей степени постепенно, шаг за шагом.

Думаю, что мы знаем, где должны добавлять - теперь посмотрим, сможем ли справиться действительно хорошо, просто став лучше в тех областях, в которых у нас есть проблемы. И я сам пилотирую все лучше, и гораздо комфортнее чувствую себя за рулем болида. Надеюсь, что проведя такой сильный день, завтра мы продолжим прогрессировать.

Мне кажется, что лучшее, на что мы можем рассчитывать в квалификации - оказаться сразу позади "Мерседеса" и "Ред Булл". Если получится - будет здорово. Если же нас ждут какие-то приятные сюрпризы - так даже лучше. Однако объективно оценивая шансы команды мы должны оказаться прямо за ними" - сказал он.

Напомним, что ранее Валтери Боттас рассказал о впечатлениях от Практик.

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В статье: формула-1 Шарль Леклер
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