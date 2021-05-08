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Шарль Леклер: Мы знаем, где должны добавлять, становясь лучше в тех областях, в которых у нас есть трудности
Комментарий пилота
Пилот Формулы-1 команды "Феррари" Шарль Леклер прокомментировал результаты первого тренировочного дня на Гран-при Испании. Его слова цитирует F1i.com:
"Очень хороший день. Я немного изменил свой подход по сравнению с этапом в Португалии, на этот раз пытаясь действовать в большей степени постепенно, шаг за шагом.
Думаю, что мы знаем, где должны добавлять - теперь посмотрим, сможем ли справиться действительно хорошо, просто став лучше в тех областях, в которых у нас есть проблемы. И я сам пилотирую все лучше, и гораздо комфортнее чувствую себя за рулем болида. Надеюсь, что проведя такой сильный день, завтра мы продолжим прогрессировать.
Мне кажется, что лучшее, на что мы можем рассчитывать в квалификации - оказаться сразу позади "Мерседеса" и "Ред Булл". Если получится - будет здорово. Если же нас ждут какие-то приятные сюрпризы - так даже лучше. Однако объективно оценивая шансы команды мы должны оказаться прямо за ними" - сказал он.
Напомним, что ранее Валтери Боттас
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