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Формула-1. Ферстаппен победил в последний Практике Гран-при Испании

Автоспорт
(2 голосов)

Результаты Практики 3

Формула-1. Ферстаппен победил в последний Практике Гран-при Испании

UA-Футбол
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Сегодня 8 мая в рамках очередного этапа Формулы-1 Гран-при Испании состоялся последний тренировочный заезд пилотов. Победу в Практике 3 одержал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, вторым финишировал представитель "Мерседес" Льюис Хэмилтон, а ТОП 3 замкнул Шарль Леклер из "Феррари".

Результаты Практики 3:

Формула-1. Ферстаппен победил в последний Практике Гран-при Испании - изображение 1

Комментарий Леклера

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В статье: формула-1 Макс Ферстаппен
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