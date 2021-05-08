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Формула-1. Хэмилтон побеждает в квалификации Гран-при Испании

Автоспорт
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Результаты квалификации

Формула-1. Хэмилтон побеждает в квалификации Гран-при Испании

UA-Футбол
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Сегодня, 8 мая в рамках очередного этапа Формулы-1 Гран-при Испании состоялись квалификационные заезды. Победу одержал пилот "Мерседес" Льюис Хэмилтон, вторая позиция у представителя "Ред Булл" Макса Ферстаппена, а ТОП 3 замкнул Валтери Боттас ("Мерседес").

Результат Квалификации 1:

Формула-1. Хэмилтон побеждает в квалификации Гран-при Испании - изображение 1

Результат Квалификации 2:

Формула-1. Хэмилтон побеждает в квалификации Гран-при Испании - изображение 2

Результат Квалификации 3:

Формула-1. Хэмилтон побеждает в квалификации Гран-при Испании - изображение 3

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В статье: формула-1 Макс Ферстаппен
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