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Формула-1. Хэмилтон побеждает в квалификации Гран-при Испании
Результаты квалификации
Сегодня, 8 мая в рамках очередного этапа Формулы-1 Гран-при Испании состоялись квалификационные заезды. Победу одержал пилот "Мерседес" Льюис Хэмилтон, вторая позиция у представителя "Ред Булл" Макса Ферстаппена, а ТОП 3 замкнул Валтери Боттас ("Мерседес").
Результат Квалификации 1:
Результат Квалификации 2:
Результат Квалификации 3:
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