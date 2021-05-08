WTA. Соболенко побеждает Барти в финале турнира в Мадриде

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (WTA №7) побеждает в финале турнира в Мадриде (Испания). В решающем матче за титул она одолела первую ракетку мира Эшли Барти (WTA №1).

Счет встречи 2-1 (6-0; 3-6; 6-4) в пользу победительницы соревнований, в активе которой 9 подач на вылет, 11 подряд выигранных очков, 5 из 8 использованных брейков и 3 двойные ошибки. У ее соперницы 3 эйса, 7 подряд выигранных очков, 3 с 8 использованных брейков и 2 двойные ошибки.

Соболенко выиграла второй одиночный титул в этом году: в январе она стала чемпионкой турнира WTA500 в Абу-Даби. В возрасте 23 лет Арина стала самой молодой победительницей в Мадриде с 2011 года, когда титул в столице Испании выиграла 21-летняя Петра Квитова.

Соболенко стала первой представительницей своей страны, которая выиграла одиночный титул в Мадриде. Виктория Азаренко становилась финалисткой в ​​2011 и 2012 годах. На следующей неделе Арина дебютирует в Топ-5 мирового рейтинга и займет четвертую позицию. Титул в Мадриде стал для белоруски десятым в ее карьере.