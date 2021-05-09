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Формула-1. Стартовый порядок гонки Гран-при Испании
Гонка уже сегодня
Mercedes-AMG F1
Сегодня, 9 мая состоится главная гонка очередного этапа Формулы-1 Гран-при Испании. Пилоты выйдут на старт в 16:00 по киевскому времени. Вашему вниманию стартовый протокол соревнований:
Стартовый протокол:
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