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Формула-1. Хэмилтон побеждает в гонке Гран-при Испании, Ферстаппен - второй
Результаты гонки
Сегодня, 9 мая состоялась гонка очередного этапа Формулы-1 Гран-при Испании. Победу в заезде одержал пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон, серебро у представителя "Ред Булл" Макса Ферстаппена, а ТОП 3 замкнул Валтери Боттас ("Мерседес").
Результат гонки:
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