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Скандальному российскому гонщику показали средний палец во время обгона. ВИДЕО

Автоспорт
(2 голосов)

Он давно напрашивался

Скандальному российскому гонщику показали средний палец во время обгона. ВИДЕО

фото - formula1.com

Новина українською

Пилот Астон Мартин Ленс Стролл во время третьей части свободных заездов на Гран-при Испании характерным жестом дал понять все, что он думает про российского коллегу из Хаас Никиту Мазепина, который пошел на неуместный маневр и помешал Строллу на быстром круге.

Мазепин провел в Формуле-1 всего четыре Гран-при, но уже добился репутации главного грубияна и невежи пелотона. Россиянин умудряется по ходу каждого уик-энда собирать штрафы от судей и нелицеприятные комментарии от гонщиков.

С результатами у Никиты Мазепина также полное фиаско – сын российского миллиардера в дебютном сезоне в Формуле-1 выше 17-го места еще не финишировал. Он занимает последнее место в личном зачете пилотов.

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В статье: формула-1 Ленс Стролл Никита Мазепин
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Комментарии (1)
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Виктор Вит (Ивано-Франковск)
10.05.2021 в 11:34
Так он же рассиянин! Тем более сыночек богатого папеньки - перед ним должны все разбегаться! Это уже диагноз.
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