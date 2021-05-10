Скандальному российскому гонщику показали средний палец во время обгона. ВИДЕО

Пилот Астон Мартин Ленс Стролл во время третьей части свободных заездов на Гран-при Испании характерным жестом дал понять все, что он думает про российского коллегу из Хаас Никиту Мазепина, который пошел на неуместный маневр и помешал Строллу на быстром круге.

Мазепин провел в Формуле-1 всего четыре Гран-при, но уже добился репутации главного грубияна и невежи пелотона. Россиянин умудряется по ходу каждого уик-энда собирать штрафы от судей и нелицеприятные комментарии от гонщиков.

С результатами у Никиты Мазепина также полное фиаско – сын российского миллиардера в дебютном сезоне в Формуле-1 выше 17-го места еще не финишировал. Он занимает последнее место в личном зачете пилотов.