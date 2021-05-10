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Гран-при Испании: лучшие моменты гонки. ВИДЕО
Смотрим, как Льюис Хэмилтон снова покорял Барселону
Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон в борьбе с Максом Ферстаппеном из Ред Булл в Барселоне одержал третью победу в четырех стартовых гонках сезона.
Хэмилтон долгое время был позади голландца, но за счет тактики на последних кругах настиг лидера и обошел его на более свежем комплекте шин.
Компанию Хэмилтону и Ферстаппену на подиуме Гран-при Испании составил напарник Льюиса по Мерседесу Валттери Боттас.
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