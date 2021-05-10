Гран-при Испании: лучшие моменты гонки. ВИДЕО

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон в борьбе с Максом Ферстаппеном из Ред Булл в Барселоне одержал третью победу в четырех стартовых гонках сезона.

Хэмилтон долгое время был позади голландца, но за счет тактики на последних кругах настиг лидера и обошел его на более свежем комплекте шин.

Компанию Хэмилтону и Ферстаппену на подиуме Гран-при Испании составил напарник Льюиса по Мерседесу Валттери Боттас.