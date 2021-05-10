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Хэмилтон до 14 очков увеличил отрыв от Ферстаппена в борьбе за титул в Ф-1
Льюис рвется к рекордной победе
Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон после победы на Гран-при Испании упрочил свое преимущество относительно лидера Ред Булл Макса Ферстаппена.
Стоит отметить, что Хэмилтон и Ферстаппен в четырех стартовых гонках сезона неизменно финишировали на 1-2 местах.
На третье место в личном зачете поднялся напарник Хэмилтона Валттери Боттас, в активе которого три попадания на подиум при одном сходе.
After another absorbing race weekend, a reminder of how events in Barcelona have left the Driver Standings ????????— Formula 1 (@F1) May 10, 2021
Next up: Monaco ????#SpanishGP ???????? #F1 pic.twitter.com/tnk9A77wj1
В Кубке конструкторов Мерседес опережает Ред Булл уже на 29 очков, а в борьбе за третью строку Феррари до 5 очков сократила отставание от Макларена.
McLaren continue their resurgence ????#SpanishGP ???????? #F1 pic.twitter.com/fl9ANXM7CH— Formula 1 (@F1) May 9, 2021
Пятый этап сезона в Формуле-1 пройдет 23 мая в Монако.
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