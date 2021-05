Хэмилтон до 14 очков увеличил отрыв от Ферстаппена в борьбе за титул в Ф-1

Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон после победы на Гран-при Испании упрочил свое преимущество относительно лидера Ред Булл Макса Ферстаппена.

Стоит отметить, что Хэмилтон и Ферстаппен в четырех стартовых гонках сезона неизменно финишировали на 1-2 местах.

На третье место в личном зачете поднялся напарник Хэмилтона Валттери Боттас, в активе которого три попадания на подиум при одном сходе.

After another absorbing race weekend, a reminder of how events in Barcelona have left the Driver Standings ????????



