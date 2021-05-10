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Хэмилтон до 14 очков увеличил отрыв от Ферстаппена в борьбе за титул в Ф-1

Автоспорт
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Льюис рвется к рекордной победе

Хэмилтон до 14 очков увеличил отрыв от Ферстаппена в борьбе за титул в Ф-1

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Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон после победы на Гран-при Испании упрочил свое преимущество относительно лидера Ред Булл Макса Ферстаппена.

Стоит отметить, что Хэмилтон и Ферстаппен в четырех стартовых гонках сезона неизменно финишировали на 1-2 местах.

На третье место в личном зачете поднялся напарник Хэмилтона Валттери Боттас, в активе которого три попадания на подиум при одном сходе.

В Кубке конструкторов Мерседес опережает Ред Булл уже на 29 очков, а в борьбе за третью строку Феррари до 5 очков сократила отставание от Макларена.

Пятый этап сезона в Формуле-1 пройдет 23 мая в Монако.

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В статье: формула-1 Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен
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