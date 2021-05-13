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Болиды Формулы-1 в 2022 году будут тяжелее, чем планировалось

Автоспорт
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Вес агрегата должен составлять 790 кг

Болиды Формулы-1 в 2022 году будут тяжелее, чем планировалось

Mercedes-AMG F1

Новина українською

Болиды Формулы-1 нового поколения будут тяжелее, чем планировалось. Их минимальный вес увеличен до 790 кг, на 100 кг больше, чем при прежних стандартах, установленных в 2014 году, пишет The Race. Новые правила вступят в силу в 2022 году, когда будет меняться технический регламент.

Предполагается, что новые правила помогут сделать машины более пригодными для обгона.

Изначально планировалось, что вес машин в 2022 году будет составлять 775 кг. Но в итоге минимальный показатель был увеличен ещё на 15 кг. Соответствующее решение приняло руководство ФИА. Оно связано с необходимостью соблюдения требований безопасности.

Без топлива машины должны весить 790 кг. Учитывая вес топлива и пилота, этот показатель в начале 2022 года будет составлять около 980 кг.

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