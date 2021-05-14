  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Формула-1 официально подтвердила отмену Гран-при Турции
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Формула-1 официально подтвердила отмену Гран-при Турции

Автоспорт
(1 голосов)

Не исключается возможность проведения этого этапа в другое время

Формула-1 официально подтвердила отмену Гран-при Турции

Новина українською

Формула-1 официально подтвердила отмену Гран-при Турции. Календарь нынешнего сезона претерпит следующие изменения: Гран-при Франции пройдёт неделей ранее (18–20 июня), а вместо отменённого Гран-при Турции пройдёт ещё один этап в Австрии. Гран-при Штирии пройдёт с 25 по 27 июня, а второй этап в Австрии, как и планировалось, — со 2 по 4 июля.

При этом организаторы турецкого этапа попросили рассмотреть возможность переноса гонки на более поздний срок.

Напомним, правительство Великобритании включило Турцию в так называемый "красный список" стран на фоне роста числа заболевших коронавирусом в этой стране. Согласно законам Великобритании, после возвращения из стран «красного списка» её жители должны пробыть на карантине в гостинице на протяжении 10 дней за свой счёт.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: формула-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...