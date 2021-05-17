Фернандо Алонсо назвал лучшего пилота нынешнего сезона

Двукратный чемпион мира Формулы-1, пилот "Альпин" Фернандо Алонсо признался, что считает гонщика "Ред Булл" Макса Ферстаппена сильнейшим в нынешнем пелотоне.

"На мой взгляд, Макс Ферстаппен на данный момент лучший пилот. Это пилот, за которым мне нравится следить, он всегда в атакующем режиме. Если он идёт третьим, а затем вырывается на второе место, то вы знаете, что он не будет там отсиживаться, он будет ловить момент. Конечно, экстремальный стиль пилотирования иногда приводит к ошибкам, но такая манера восхищает болельщиков", — приводит слова испанца Racingnews365.

Напомним, после четырёх этапов нынешнего сезона Формулы-1 Ферстаппен занимает второе место в общем зачёте, в его активе 80 очков.