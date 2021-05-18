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Ральф Шумахер: Феттелю нужно ещё два-три года
Бывший пилот Формулы-1 рассказал о проблемах Себастьяна Феттеля в Астон Мартин
Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер поделился мнением о проблемах Себастьяна Феттеля в "Астон Мартин". По словам Шумахера, у Феттеля остаётся не так много времени, чтобы проявить себя в новой команде.
"Задачей Феттеля в следующих гонках будет обогнать своего напарника Лэнса Стролла. Если он не лучше своего напарника и ничего не даёт команде, то настанет время, чтобы задать вопрос, насколько его нахождение в "Астон Мартин" имеет смысл. Но Феттелю нужно дать ещё две-три гонки. После этого уже стоит перестать говорить об адаптации Себастьяна", — цитирует Шумахера PlanetF1.
Феттель перебрался в "Астон Мартин" перед началом нового сезона. Ранее немецкий гонщик выступал за "Феррари". В итальянской команде он также не сумел себя проявить.
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