Макларен продлил контракт с топ-пилотом

Макларен официально объявил о подписании нового долгосрочного контракта с британским гонщиком Ландо Норрисом.

«Моя цель – выигрывать гонки и титулы. Последние три года Макларен показал мне, что они могут построить для меня болид. Давайте продолжим то, что мы начали», - написал Норрис в Твиттере.

The story continues. ????????



McLaren Racing is delighted to announce it has extended its relationship with @LandoNorris in a multi-year agreement.