Макларен продлил контракт с топ-пилотом

Макларен официально объявил о подписании нового долгосрочного контракта с британским гонщиком Ландо Норрисом.

«Моя цель – выигрывать гонки и титулы. Последние три года Макларен показал мне, что они могут построить для меня болид. Давайте продолжим то, что мы начали», - написал Норрис в Твиттере.

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McLaren Racing is delighted to announce it has extended its relationship with @LandoNorris in a multi-year agreement. — McLaren (@McLarenF1) May 19, 2021

В сезоне 2021 года Норрис в четырех гонках набрал 41 очко. В личном зачете Формулы-1 пилота Макларена опережают только Льюис Хэмилтон, Макс Ферстаппен и Валттери Боттас.

Всего с Маклареном Ландо Норрис за три неполных сезона дважды поднимался на подиум.