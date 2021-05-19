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Макларен продлил контракт с топ-пилотом
Когда-то он станет чемпионом мира
Макларен официально объявил о подписании нового долгосрочного контракта с британским гонщиком Ландо Норрисом.
«Моя цель – выигрывать гонки и титулы. Последние три года Макларен показал мне, что они могут построить для меня болид. Давайте продолжим то, что мы начали», - написал Норрис в Твиттере.
The story continues. ????????— McLaren (@McLarenF1) May 19, 2021
McLaren Racing is delighted to announce it has extended its relationship with @LandoNorris in a multi-year agreement.
В сезоне 2021 года Норрис в четырех гонках набрал 41 очко. В личном зачете Формулы-1 пилота Макларена опережают только Льюис Хэмилтон, Макс Ферстаппен и Валттери Боттас.
Всего с Маклареном Ландо Норрис за три неполных сезона дважды поднимался на подиум.
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