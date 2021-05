Перес выиграл первую тренировку на Гран-при Монако

Пилот Ред Булл Серхио Перес с результатом 1:12.487 выиграл первую часть свободных заездов на Гран-при Монако. Мексиканец всего на 0,119 секунды опередил Карлоса Сайнса на Феррари, а топ-замкнул вице-лидер чемпионата Макс Ферстаппен (+0,161).

Льюис Хэмилтон в своей лучшей попытке проиграл Пересу чуть больше 0,5 секунды и занял пятое место. Валлтери Боттас расположился сразу за напарником по Мерседесу (+0,644).

What did you make of FP1? ????#MonacoGP ???????? #F1 pic.twitter.com/j5ciqCZocY