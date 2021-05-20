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Перес выиграл первую тренировку на Гран-при Монако

Автоспорт
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Мощный старт от Ред Булл

Перес выиграл первую тренировку на Гран-при Монако

фото - formula1.com

Новина українською

Пилот Ред Булл Серхио Перес с результатом 1:12.487 выиграл первую часть свободных заездов на Гран-при Монако. Мексиканец всего на 0,119 секунды опередил Карлоса Сайнса на Феррари, а топ-замкнул вице-лидер чемпионата Макс Ферстаппен (+0,161).

Льюис Хэмилтон в своей лучшей попытке проиграл Пересу чуть больше 0,5 секунды и занял пятое место. Валлтери Боттас расположился сразу за напарником по Мерседесу (+0,644).

Стоит отметить, что гонщик Феррари Шарль Леклер из-за проблем с коробкой передач проехал всего четыре круга, а двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо первым разбил свой болид, сломав переднее антикрыло в последнем повороте городской трассы в Монако.

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В статье: формула-1 Ред Булл Серхио Перес
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