Шарль Леклер показал лучший результат во второй гонке Гран-при Монако

В Монте-Карло завершилась вторая свободная тренировка Гран-при Монако. Лучшее время по её итогам показал пилот "Феррари" Шарль Леклер. Второе время у его напарника Карлоса Сайнса, третье показал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Макс Ферстаппен по итогам тренировки стал четвёртым.

В концовке сессии Мик разбил машину и вызвал появление красных флагов. Маршалам нужно было убрать обломки с трассы, несмотря на то что Мик пытался вернуться в боксы самостоятельно, ему пришлось запарковать машину в 11-м повороте.

Формула-1. Гран-при Монако. Вторая практика

1. Шарль Леклер ("Феррари") — 1.11,684

2. Карлос Сайнс ("Феррари") +0,112

3. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,390

4. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,397

5. Валттери Боттас ("Мерседес") +0,423

6. Ландо Норрис ("Макларен") +0,695

7. Пьер Гасли ("Альфа Таури") +0,814

8. Серхио Перес ("Ред Булл") +1,024

9. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") +1,062

10. Себастьян Феттель ("Астон Мартин") +1,298

11. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") +1,381

12. Фернандо Алонсо ("Альпин") +1,491

13. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +1,511

14. Эстебан Окон ("Альпин") +1,515

15. Даниэль Риккардо ("Макларен") +1,573

16. Джордж Расселл ("Уильямс") +1,825

17. Николас Латифи ("Уильямс") +1,909

18. Никита Мазепин ("Хаас") +2,723

19. Мик Шумахер ("Хаас") +2,732

20. Юки Цунода ("Альфа Таури") +3,145.