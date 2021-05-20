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Шарль Леклер показал лучший результат во второй гонке Гран-при Монако
На втором месте Сайнс
В Монте-Карло завершилась вторая свободная тренировка Гран-при Монако. Лучшее время по её итогам показал пилот "Феррари" Шарль Леклер. Второе время у его напарника Карлоса Сайнса, третье показал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Макс Ферстаппен по итогам тренировки стал четвёртым.
В концовке сессии Мик разбил машину и вызвал появление красных флагов. Маршалам нужно было убрать обломки с трассы, несмотря на то что Мик пытался вернуться в боксы самостоятельно, ему пришлось запарковать машину в 11-м повороте.
Формула-1. Гран-при Монако. Вторая практика
1. Шарль Леклер ("Феррари") — 1.11,684
2. Карлос Сайнс ("Феррари") +0,112
3. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,390
4. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,397
5. Валттери Боттас ("Мерседес") +0,423
6. Ландо Норрис ("Макларен") +0,695
7. Пьер Гасли ("Альфа Таури") +0,814
8. Серхио Перес ("Ред Булл") +1,024
9. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") +1,062
10. Себастьян Феттель ("Астон Мартин") +1,298
11. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") +1,381
12. Фернандо Алонсо ("Альпин") +1,491
13. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +1,511
14. Эстебан Окон ("Альпин") +1,515
15. Даниэль Риккардо ("Макларен") +1,573
16. Джордж Расселл ("Уильямс") +1,825
17. Николас Латифи ("Уильямс") +1,909
18. Никита Мазепин ("Хаас") +2,723
19. Мик Шумахер ("Хаас") +2,732
20. Юки Цунода ("Альфа Таури") +3,145.
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