Ферстаппен выиграл Гран-при Монако и перехватил лидерство в чемпионате

Макс Ферстаппен на Гран-при Монако должен был стартовать вторым, но пилот Феррари Шарль Леклер из-за поломки коробки передач не смог выступить в гонке. Голландцу оставалось не провалиться на старте и не допустить ошибок на специфической городской трассе, с чем лидер Ред Булл без проблем справился.

Ферстаппен взял вторую победу в сезоне и потеснил Льюиса Хэмилтона с лидирующей позиции в общем зачете Формулы-1. Британец в Монако занял седьмое место, так и не сумев найти место для обгонов.

Вместе с Ферстаппеном на подиум Гран-при Монако впервые в карьере поднялись Карлос Сайнс из Феррари и Ландо Норрис на Макларене.

Главным же неудачником этапа в Монако стал пилот Мерседеса Валттери Боттас, который упустил второе место на пит-стопе, когда механики команды не смогли снять с его болида переднее колесо.

Гран-при Монако. Результаты гонки:

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл)

2. Карлос Сайнс (Феррари) +8,968

3. Ландо Норрис (Макларен) +19,427

4. Серхио Перес (Ред Булл) +20,490

5. Себастьян Феттель (Астон Мартин) +52,591

6. Пьер Гасли (Альфа Таури) +53,896

7. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +1.08,231

8. Лэнс Стролл (Астон Мартин) +1 круг

9. Эстебан Окон (Альпин) +1 круг

10. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) +1 круг