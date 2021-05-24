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Ферстаппен выиграл Гран-при Монако и перехватил лидерство в чемпионате
А Мерседес провел худшую гонку в сезоне
фото - formula1.com
Макс Ферстаппен на Гран-при Монако должен был стартовать вторым, но пилот Феррари Шарль Леклер из-за поломки коробки передач не смог выступить в гонке. Голландцу оставалось не провалиться на старте и не допустить ошибок на специфической городской трассе, с чем лидер Ред Булл без проблем справился.
Ферстаппен взял вторую победу в сезоне и потеснил Льюиса Хэмилтона с лидирующей позиции в общем зачете Формулы-1. Британец в Монако занял седьмое место, так и не сумев найти место для обгонов.
Вместе с Ферстаппеном на подиум Гран-при Монако впервые в карьере поднялись Карлос Сайнс из Феррари и Ландо Норрис на Макларене.
Главным же неудачником этапа в Монако стал пилот Мерседеса Валттери Боттас, который упустил второе место на пит-стопе, когда механики команды не смогли снять с его болида переднее колесо.
1. Макс Ферстаппен (Ред Булл)
2. Карлос Сайнс (Феррари) +8,968
3. Ландо Норрис (Макларен) +19,427
4. Серхио Перес (Ред Булл) +20,490
5. Себастьян Феттель (Астон Мартин) +52,591
6. Пьер Гасли (Альфа Таури) +53,896
7. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +1.08,231
8. Лэнс Стролл (Астон Мартин) +1 круг
9. Эстебан Окон (Альпин) +1 круг
10. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) +1 круг
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