Комментатор Формулы-1 отстранен от работы за высказывания в адрес Серены Уильямс

Телеканал RTBF временно отстранил от работы бельгийского комментатора Формулы-1 Марка Дуэса за оскорбительные высказывания в адрес 23-кратной победительницы турниров "Большого шлема" американки Серены Уильямс.

Напомним, Уильямс в качестве почётного гостя посетила Гран-при Монако, где ей доверили встречать гонщиков на финише с клетчатым флагом.

Дуэс во время телетрансляции высказался в сторону Серены. "Серена Уильямс сегодня будет размахивать чем-то другим, нежели обычно", — сказал Дуэс.

Позднее комментатор принёс свои извинения. "Я хотел бы извиниться перед людьми, которых могли затронуть мои слова. Я не хотел никого шокировать", — приводит слова Дуэса Sport1.