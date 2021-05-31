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Комментатор Формулы-1 отстранен от работы за высказывания в адрес Серены Уильямс

Автоспорт
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Он уже принёс свои извинения

Комментатор Формулы-1 отстранен от работы за высказывания в адрес Серены Уильямс

Новина українською

Телеканал RTBF временно отстранил от работы бельгийского комментатора Формулы-1 Марка Дуэса за оскорбительные высказывания в адрес 23-кратной победительницы турниров "Большого шлема" американки Серены Уильямс.

Напомним, Уильямс в качестве почётного гостя посетила Гран-при Монако, где ей доверили встречать гонщиков на финише с клетчатым флагом.

Дуэс во время телетрансляции высказался в сторону Серены. "Серена Уильямс сегодня будет размахивать чем-то другим, нежели обычно", — сказал Дуэс.

Позднее комментатор принёс свои извинения. "Я хотел бы извиниться перед людьми, которых могли затронуть мои слова. Я не хотел никого шокировать", — приводит слова Дуэса Sport1.

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В статье: Серена Уильямс формула-1
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