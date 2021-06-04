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Перес захватил лидерство во второй тренировке Гран-при Азербайджана

Автоспорт
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Ред Булл продолжает задавать темп в Баку

Перес захватил лидерство во второй тренировке Гран-при Азербайджана

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Серхио Перес выиграл вторую свободную практику Гран-при Азербайджана с результатом 1:42.115. Мексиканец снял более секунды с показателя своего напарника Макса Ферстаппена, который был лучшим в первой части тренировочных заездов.

Во второй тренировке Ферстаппен стал вторым, а следом за Ред Булл вновь расположились гонщики Феррари. Шарль Леклер отметился не только четвертым графиком, но и тем, что протаранил своей Феррари защитные барьеры.

У Мерседеса снова в Баку не было темпа – Льюис Хэмилтон занял в свободной практике только 11-е место (+1,041).

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В статье: формула-1 Ред Булл Серхио Перес
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