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Формула-1. Перес побеждает в гонке Гран-при Азербайджана, Феттель - второй
Результаты гонки
Сегодня, 6 июня состоялась гонка очередного этапа Формулы-1 Гран-при Азербайджана. Победу в заезде одержал пилот "Ред-Булл" Серхио Перес, серебро у представителя "Астон Мартин" Себастьяна Феттеля (+1,385), а ТОП 3 замкнул гонщик "Альфа Таури" Пьер Гасли (+2,762).
Результаты гонки Гран-при Азербайджана:
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