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Гран-при Азербайджана: лучшие моменты гонки. ВИДЕО

Автоспорт
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Обзор безумного этапа Формулы-1 в Баку

Гран-при Азербайджана: лучшие моменты гонки. ВИДЕО

фото - formula1.com

Новина українською

Победителем гонки на городской трассе в столице Азербайджана стал гонщик Ред Булл Серхио Перес, а на подиум вместе с мексиканцем поднялись Себастьян Феттель и Пьер Гасли.

Лидер чемпионата Макс Ферстаппен в статусе лидера гонки из-за прокола колеса сошел за четыре круга до финиша, а действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон во время рестарта при попытке обгона Переса ошибся и финишировал за пределами очковой зоны.

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