Гран-при Азербайджана: лучшие моменты гонки. ВИДЕО

Победителем гонки на городской трассе в столице Азербайджана стал гонщик Ред Булл Серхио Перес, а на подиум вместе с мексиканцем поднялись Себастьян Феттель и Пьер Гасли.

Лидер чемпионата Макс Ферстаппен в статусе лидера гонки из-за прокола колеса сошел за четыре круга до финиша, а действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон во время рестарта при попытке обгона Переса ошибся и финишировал за пределами очковой зоны.