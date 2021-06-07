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Гран-при Азербайджана: лучшие моменты гонки. ВИДЕО
Обзор безумного этапа Формулы-1 в Баку
фото - formula1.com
Победителем гонки на городской трассе в столице Азербайджана стал гонщик Ред Булл Серхио Перес, а на подиум вместе с мексиканцем поднялись Себастьян Феттель и Пьер Гасли.
Лидер чемпионата Макс Ферстаппен в статусе лидера гонки из-за прокола колеса сошел за четыре круга до финиша, а действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон во время рестарта при попытке обгона Переса ошибся и финишировал за пределами очковой зоны.
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