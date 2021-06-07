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Формула-1: Ферстаппен сохранил отрыв от Хэмилтона, Ред Булл упрочил лидерство в Кубке конструкторов
Смотрим, как изменился чемпионат после Гран-при Азербайджана
фото - formula1.com
Накануне гонку в Баку выиграл гонщик Ред Булл Серхио Перес, а два лидера чемпионата Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон остались без очков – голландец в статусе лидера сошел с гонки из-за проблем с покрышками, а британец во время рестарта допустил ошибку и потерял место на подиуме.
Осечка Хэмилтона позволила Ферстаппену сохранить 4-очковое преимущество над прошлогодним чемпионом. Перес же после успеха в Баку поднялся на третье место.
Sergio Perez is up to P3, and some guy called Sebastian Vettel is a new entry at P9! ????????#AzerbaijanGP ???????? #F1 pic.twitter.com/uU48zVqQ18— Formula 1 (@F1) June 6, 2021
В Кубке конструкторов преимущество Ред Булл над Мерседесом после этапа в Баку увеличилось с 1 очка до 25. Тем временем в борьбе за третье место Феррари обошла Макларен.
Red Bull led by one point after Monaco...— Formula 1 (@F1) June 7, 2021
Post Baku, they lead by 26 ????#AzerbaijanGP ???????? #F1 pic.twitter.com/XfVlDCpBCc
Седьмой этап сезона в Формуле-1 пройдет 20 июня во Франции.
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