Формула-1: Ферстаппен сохранил отрыв от Хэмилтона, Ред Булл упрочил лидерство в Кубке конструкторов

Накануне гонку в Баку выиграл гонщик Ред Булл Серхио Перес, а два лидера чемпионата Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон остались без очков – голландец в статусе лидера сошел с гонки из-за проблем с покрышками, а британец во время рестарта допустил ошибку и потерял место на подиуме.

Осечка Хэмилтона позволила Ферстаппену сохранить 4-очковое преимущество над прошлогодним чемпионом. Перес же после успеха в Баку поднялся на третье место.

Sergio Perez is up to P3, and some guy called Sebastian Vettel is a new entry at P9! ????????#AzerbaijanGP ???????? #F1 pic.twitter.com/uU48zVqQ18