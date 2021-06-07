В Формуле-1 показали момент аварии Ферстаппена

Пресс-служба Формулы-1 на официальной странице в "Инстаграме" показала эпизод, который привёл к сходу лидера общего зачёта, пилота "Ред Булл" Макса Ферстаппена. Напомним, за пять кругов до финиша на стартовой прямой на машине Ферстаппена лопнула шина. Макс влетел в стену и разбил болид.

Гонку в Баку в итоге выиграл напарник Ферстаппена, Серхио Перес. Второе место завоевал пилот "Астон Мартин" Себастьян Феттель, а топ-3 замкнул Пьер Гасли на "Альфа Таури".