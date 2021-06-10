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Хэмилтон согласился пойти на сокращение зарплаты
Но Льюис попросил увеличить бонусы
Семикратный чемпион мира, британский гонщик Льюис Хэмилтон согласился на снижение зарплаты при продлении контракта с "Мерседесом", сообщает итальянская редакция Motorsport. По информации источника, пилот готов подписать новое соглашение на определённых условиях — он готов пойти на снижение зарплаты, но просит двойной бонус в случае победы в чемпионате мира.
Ожидается, что новое соглашение с пилотом будет подписано ещё до 15 июня.
В настоящий момент есть несколько нерешённых вопросов относительно контракта — в частности, пока неизвестно, какую роль будет играть Хэмилтон в "Мерседесе" после завершения карьеры.
Соглашение, как ожидается, будет рассчитано на один сезон с опцией продления на 2023 год.
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