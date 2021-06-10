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Хэмилтон согласился пойти на сокращение зарплаты

Автоспорт
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Но Льюис попросил увеличить бонусы

Хэмилтон согласился пойти на сокращение зарплаты

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Семикратный чемпион мира, британский гонщик Льюис Хэмилтон согласился на снижение зарплаты при продлении контракта с "Мерседесом", сообщает итальянская редакция Motorsport. По информации источника, пилот готов подписать новое соглашение на определённых условиях — он готов пойти на снижение зарплаты, но просит двойной бонус в случае победы в чемпионате мира.

Ожидается, что новое соглашение с пилотом будет подписано ещё до 15 июня.

В настоящий момент есть несколько нерешённых вопросов относительно контракта — в частности, пока неизвестно, какую роль будет играть Хэмилтон в "Мерседесе" после завершения карьеры.

Соглашение, как ожидается, будет рассчитано на один сезон с опцией продления на 2023 год.

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В статье: Мерседес Льюис Хэмилтон
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