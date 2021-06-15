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В Пирелли опубликовали окончательные данные о причинах взрывов шин на этапе Ф-1 в Баку
Эксперты провели исследование
Производитель шин, компания "Пирелли", опубликовала окончательные данные о причинах взрывов шин, в результате которых произошли аварии во время Гран-при Азербайджана: на болиде гонщика "Ред Булл" Макса Ферстаппена взорвалась шина, а на шине пилота "Астон Мартин" Лэнса Стролла возник прокол.
В "Пирелли" заявили, что в шинах, о которых идёт речь, не было обнаружено ни производственных, ни каких-либо качественных дефектов, не было выявлено также признаков усталости или расслоения. Причиной же инцидентов на трассе Баку является "круговой излом на внутренней боковине, который может быть связан с условиями эксплуатации шины".
Производитель считает, что случившиеся аварии могли стать следствием неправильной эксплуатации шин и банальном несоблюдении предписанных стартовых параметров (минимальное давление и максимальная температура термочехлов).
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