В Пирелли опубликовали окончательные данные о причинах взрывов шин на этапе Ф-1 в Баку

Производитель шин, компания "Пирелли", опубликовала окончательные данные о причинах взрывов шин, в результате которых произошли аварии во время Гран-при Азербайджана: на болиде гонщика "Ред Булл" Макса Ферстаппена взорвалась шина, а на шине пилота "Астон Мартин" Лэнса Стролла возник прокол.

В "Пирелли" заявили, что в шинах, о которых идёт речь, не было обнаружено ни производственных, ни каких-либо качественных дефектов, не было выявлено также признаков усталости или расслоения. Причиной же инцидентов на трассе Баку является "круговой излом на внутренней боковине, который может быть связан с условиями эксплуатации шины".

Производитель считает, что случившиеся аварии могли стать следствием неправильной эксплуатации шин и банальном несоблюдении предписанных стартовых параметров (минимальное давление и максимальная температура термочехлов).