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В Уильямсе может произойти смена пилота
Расселл покинет команду, а на его место придет Валттери Боттас
Руководитель "Уияльмса" Йост Капито не исключил возможной замены Джорджа Расселла на Валттери Боттаса уже в ходе сезона-2021.
"Нужно узнать мнение Тото Вольфа по этому поводу. Мы ориентируемся на контракт, по которому Джордж Расселл останется в нашей команде до конца сезона. Всё остальное — просто домыслы. У нас есть контракт, и он действует. Но, как вы знаете, при необходимости можно устроить что угодно. Я в хороших отношениях с Тото, у него есть мой номер. Но, как мне кажется, это пока рано обсуждать. Давайте подождём и посмотрим, как будут развиваться события в ходе сезона", — приводит слова Йоста Капито GrandPX.
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