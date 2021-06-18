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Ферстаппен показал лучший результат во второй тренировке Гран-при Франции

Автоспорт
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На втором месте расположился Валттери боттас

Ферстаппен показал лучший результат во второй тренировке Гран-при Франции

Новина українською

В Ле-Кастелле завершилась вторая свободная практика Гран-при Франции Формулы-1. Лучший результат по итогам заезда показал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Второе место занял Валттери Боттас, третьим стал Льюис Хэмилтон.

Формула-1. Гран-при Франции. Вторая свободная практика

1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") 1.32,872
2. Валттери Боттас ("Мерседес") +0,008
3. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,253
4. Фернандо Алонсо ("Альпин") +0,468
5. Шарль Леклер ("Феррари") +0,678
6. Эстебан Окон ("Альпин") +0,813
7. Пьер Гасли ("Альфа Таури") +0,824
8. Карлос Сайнс-младший ("Феррари") +0,826
9. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") +0,914
10. Ландо Норрис ("Макларен") +0,950
11. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") +0,959
12. Серхио Перес ("Ред Булл") +1,049
13. Юки Цунода ("Альфа Таури") +1,083
14. Даниэль Риккардо ("Макларен") +1,207
15. Себастьян Феттель ("Астон Мартин") +1,575
16. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +1,760
17. Джордж Расселл ("Уильямс") +2,394
18. Николас Латифи ("Уильямс") +2,459
19. Мик Шумахер ("Хаас") +2,640
20. Никита Мазепин ("Хаас") +2,679.

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В статье: формула-1 Макс Ферстаппен
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