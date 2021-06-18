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Валентино Росси закончит карьеру в MotoGP
Гонщик перейдет в WEC
Семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси после завершения карьеры перейдёт в чемпионат WEC, пишет Gazzetta dello Sport. По информации источника, итальянский мотогонщик готовит переход в чемпионат мира по гонкам на выносливость. Сообщается, что во многом на решении Росси сказался неудачный старт сезона-2021 MotoGP.
Ранее Валентино уже участвовал в гонках на выносливость в серии Blancpain Endurance в 2012 году. Последние два года Росси участвовал в гонках "12 часов Gulf", в которой одержал две победы в категории GTE-Am.
Ожидается, что Росси в случае перехода в WEC может получить поддержку со стороны "Феррари". Потенциально он может оказаться в одном из экипажей "Феррари" в категории гиперкаров в 2023 году.
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