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Валентино Росси закончит карьеру в MotoGP

Автоспорт
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Гонщик перейдет в WEC

Валентино Росси закончит карьеру в MotoGP

Новина українською

Семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси после завершения карьеры перейдёт в чемпионат WEC, пишет Gazzetta dello Sport. По информации источника, итальянский мотогонщик готовит переход в чемпионат мира по гонкам на выносливость. Сообщается, что во многом на решении Росси сказался неудачный старт сезона-2021 MotoGP.

Ранее Валентино уже участвовал в гонках на выносливость в серии Blancpain Endurance в 2012 году. Последние два года Росси участвовал в гонках "12 часов Gulf", в которой одержал две победы в категории GTE-Am.

Ожидается, что Росси в случае перехода в WEC может получить поддержку со стороны "Феррари". Потенциально он может оказаться в одном из экипажей "Феррари" в категории гиперкаров в 2023 году.

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В статье: Валентино Росси
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