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Формула-1. Стартовый протокол гонки Гран-при Франции
Гонка уже сегодня
фото - formula1.com
Сегодня, 20 июня состоится гонка очередного этапа Формулы-1 Гран-при Франции. Вашему вниманию стартовый протокол заезда.
Напомним, что гонка начнется в 16:00 по киевскому времени. Ее рзультаты вы сможете посмотреть на нашем сайте.
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