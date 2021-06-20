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Формула-1. Ферстаппен победил в гонке Гран-при Франции, Хэмилтон - второй
Результаты гонки
фото - formula1.com
Сегодня, 20 июня в рамках очередного этапа Формулы-1 состоялась гонка Гран-при Франции. Победу в заезде одержал пилот "Ред-Булл" Макс Ферстаппен, второе место у представителя "Мерседес" Льюиса Хэмилтона (+2,904), а ТОП 3 замкнул Серхио Перес (Ред Булл) (+8,811).
Результаты гонки:
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