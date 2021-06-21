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Формула-1: Ферстаппен и Ред Булл уходят в отрыв
Ситуация в чемпионате после очередного Гран-при
фото - formula1.com
Макс Ферстаппен после победы на Гран-при Франции увеличил свой отрыв от семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона до 12 очков. На третьем месте закрепился еще один гонщик Ред Булл Серхио Перес, который после финиша на подиуме оторвался от пилота Макларена Ландо Норриса на 8 баллов.
It's getting tasty, isn't it?! #FrenchGP ???????? #F1 pic.twitter.com/W6Uv8Ecph6— Formula 1 (@F1) June 20, 2021
Ред Булл впервые в сезоне финишировал на подиуме сразу двумя болидами, что позволило австрийской конюшне до 37 баллов упрочить свое лидерство в Кубке конструкторов относительно Мерседеса. Макларен воспользовался провалом Феррари во Франции и перехватил у Скудерии статус третьей силы чемпионата.
#F1: Klasemen konstruktor:— Republik F1 (with NASCAR and IndyCar) (@RepublikF1) June 20, 2021
1° Red Bull (215 pts)
2° Mercedes (178 pts)
3° McLaren (110 pts)
4° Ferrari (94 pts)
5° AlphaTauri (45 pts)
6° Aston Martin (40 pts)
7° Alpine (29 pts)
8° Alfa Romeo (2 pts)
9° Williams (0 pts)
10° Haas (0 pts)
Восьмой этап сезона в Формуле-1 пройдет 27 июня в Австрии.
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