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Формула-1: Ферстаппен и Ред Булл уходят в отрыв

Автоспорт
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Ситуация в чемпионате после очередного Гран-при

Формула-1: Ферстаппен и Ред Булл уходят в отрыв

фото - formula1.com

Новина українською

Макс Ферстаппен после победы на Гран-при Франции увеличил свой отрыв от семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона до 12 очков. На третьем месте закрепился еще один гонщик Ред Булл Серхио Перес, который после финиша на подиуме оторвался от пилота Макларена Ландо Норриса на 8 баллов.

Ред Булл впервые в сезоне финишировал на подиуме сразу двумя болидами, что позволило австрийской конюшне до 37 баллов упрочить свое лидерство в Кубке конструкторов относительно Мерседеса. Макларен воспользовался провалом Феррари во Франции и перехватил у Скудерии статус третьей силы чемпионата.

Восьмой этап сезона в Формуле-1 пройдет 27 июня в Австрии.

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В статье: формула-1 Ред Булл Макс Ферстаппен
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