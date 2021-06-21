Формула-1: Ферстаппен и Ред Булл уходят в отрыв

Макс Ферстаппен после победы на Гран-при Франции увеличил свой отрыв от семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона до 12 очков. На третьем месте закрепился еще один гонщик Ред Булл Серхио Перес, который после финиша на подиуме оторвался от пилота Макларена Ландо Норриса на 8 баллов.

Ред Булл впервые в сезоне финишировал на подиуме сразу двумя болидами, что позволило австрийской конюшне до 37 баллов упрочить свое лидерство в Кубке конструкторов относительно Мерседеса. Макларен воспользовался провалом Феррари во Франции и перехватил у Скудерии статус третьей силы чемпионата.

#F1: Klasemen konstruktor:

1° Red Bull (215 pts)

2° Mercedes (178 pts)

3° McLaren (110 pts)

4° Ferrari (94 pts)

5° AlphaTauri (45 pts)

6° Aston Martin (40 pts)

7° Alpine (29 pts)

8° Alfa Romeo (2 pts)

9° Williams (0 pts)

10° Haas (0 pts) — Republik F1 (with NASCAR and IndyCar) (@RepublikF1) June 20, 2021

Восьмой этап сезона в Формуле-1 пройдет 27 июня в Австрии.