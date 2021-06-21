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91-летний гонщик собирается вернуться в ралли
Таким образом установит рекорд
Фото: drive2
Трёхкратный чемпион Европы по ралли из Польши Собислав Засада станет старейшим гонщиком в истории чемпионата мира по ралли (WRC). Ветеран выступит на Сафари Ралли.
Засада вернётся в ралли после 19-летнего перерыва. Он будет пилотировать автомобиль Ford Fiesta команды M-Sport Portland.
Собислав становился чемпионом Европы по ралли в 1966, 1967 и 1971 годах. Кроме того, он трижды становился вице-чемпионом Европы. Также гонщик участвовал в многочисленных соревнованиях, но наибольшего успеха добился именно в ралли.
Польский гонщик превзойдёт достижение норвежца Лейфа Вольд-Йохансена. Он выступил на соревнованиях в Монте-Карло в возрасте 82 лет.
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