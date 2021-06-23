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Ферстаппен остается лучшим гонщиком сезона по версии Формулы-1
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фото - formula1.com
Официальный сайт Формулы-1 назвал Макса Ферстаппена лучшим пилотом Гран-при Франции. За выступление на победной гонке гонщик Ред Булл получил 9,2 балла.
Компанию Ферстаппену в тройке лучших пилотов уик-энда составили Ландо Норрис на Макларене (8,8 балла) и действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон (8,7), который в концовке Гран-при Франции в борьбе за победу пропустил вперед Ферстаппена.
В рейтинге лучших гонщиков сезона по версии Формулы-1 тройка та же – лидирует Макс Ферстаппен (9,0 балла), а следом идут Ландо Норрис (8,6) и Льюис Хэмилтон (8,2).
Лидер Феррари Шарль Леклер после неудачного выступления во Франции опустился на четвертое место (8,0), а пятым остается гонщик Альфа Таури Пьер Гасли (7,7).
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