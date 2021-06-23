  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Ферстаппен остается лучшим гонщиком сезона по версии Формулы-1
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ферстаппен остается лучшим гонщиком сезона по версии Формулы-1

Автоспорт
(1 голосов)

Логично

Ферстаппен остается лучшим гонщиком сезона по версии Формулы-1

фото - formula1.com

Новина українською

Официальный сайт Формулы-1 назвал Макса Ферстаппена лучшим пилотом Гран-при Франции. За выступление на победной гонке гонщик Ред Булл получил 9,2 балла.

Компанию Ферстаппену в тройке лучших пилотов уик-энда составили Ландо Норрис на Макларене (8,8 балла) и действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон (8,7), который в концовке Гран-при Франции в борьбе за победу пропустил вперед Ферстаппена.

В рейтинге лучших гонщиков сезона по версии Формулы-1 тройка та же – лидирует Макс Ферстаппен (9,0 балла), а следом идут Ландо Норрис (8,6) и Льюис Хэмилтон (8,2).

Лидер Феррари Шарль Леклер после неудачного выступления во Франции опустился на четвертое место (8,0), а пятым остается гонщик Альфа Таури Пьер Гасли (7,7).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: формула-1 Макс Ферстаппен
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...