  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Льюис Хэмилтон: В целом в течение дня машина вела себя относительно уверенно
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Льюис Хэмилтон: В целом в течение дня машина вела себя относительно уверенно

Автоспорт
(1 голосов)

Пилот доволен своим болидом

Льюис Хэмилтон: В целом в течение дня машина вела себя относительно уверенно

Новина українською

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон поделился ожиданиями от Гран-при Штирии после свободной практики. Хэмилтон показал третий результат, он установил лучшее время круга, но оно было аннулировано из-за того, что гонщик выехал за пределы трассы.

"В целом в течение дня машина вела себя относительно уверенно. У меня не было особых проблем. Я рад, к чему нам удалось подвести болид. Работал всю неделю, чтобы понять, как нам нужно подготовить болид, надеюсь, эти усилия скоро принесут результаты.

Были заметны и некоторые слабые стороны. На прямых мы слишком много теряем. Нам нужно продолжать эту работу.

Думаю, мы находимся рядом с другими. Очевидно, что "Ред Булл" будет очень сложно победить", — цитирует Хэмилтона F1i.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Льюис Хэмилтон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...