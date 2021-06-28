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Гран-при Штирии: лучшие моменты гонки. ВИДЕО
Обзор восьмого этапа сезона в Формуле-1
фото - formula1.com
Победителем Гран-при Штирии на автодроме в Австрии стал гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен, который на 35 секунд опередил действующего чемпиона мира Льюиса Хэмилтона. Топ-3 замкнул еще один пилот Мерседеса Валттери Боттас.
После победы на Гран-при Штирии Макс Ферстаппен увеличил отрыв от преследователей в общем зачете до 18 очков.
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