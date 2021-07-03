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Формула-1. Хэмилтон подписал новый контракт с Мерседес
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Пилот Формулы-1, лучший гонщик планеты Льюис Хэмилтон подписал новый контракт с командой "Мерседес". Об этом сообщает официальный сайт Mercedes.
Соглашение рассчитано на 2 года (до конца 2023). Кто станет напарником Льюиса пока не известно.
Отметим, что Хэмилтон - семикратный чемпион Формулы-1. В стойле "Мерседес" британец выступает с 2013 года.
Напомним, что ранее Дарья Билодид
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