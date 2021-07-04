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Формула-1. Стартовый порядок гонки Гран-при Австрии
Сегодня гонка
Сегодня, 4 июля состоится гонка очередного этапа Формулы-1 2020/2021 Гран-при Австрии. Вашему вниманию стартовый протокол:
Напомним, что гонка стартует в 16:00 по киевскому времени. Ее конечные результаты вы сможете посмотреть на нашем сайте.
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