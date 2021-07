Битва за титул в Ф-1: Ферстаппен на 32 очка опережает Хэмилтона

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен на Гран-при Австрии оформил пятую победу в сезоне и увеличил отрыв от Льюиса Хэмилтона до 32 очков.

Барьер 100 очков за сезон после девятого этапа сезона преодолели Серхио Перес из Ред Булл и Ландо Норрис на Макларене.

DRIVER STANDINGS



