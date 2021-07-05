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Битва за титул в Ф-1: Ферстаппен на 32 очка опережает Хэмилтона

Автоспорт
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Сенсация все ближе

Битва за титул в Ф-1: Ферстаппен на 32 очка опережает Хэмилтона

фото - formula1.com

Новина українською

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен на Гран-при Австрии оформил пятую победу в сезоне и увеличил отрыв от Льюиса Хэмилтона до 32 очков.

Барьер 100 очков за сезон после девятого этапа сезона преодолели Серхио Перес из Ред Булл и Ландо Норрис на Макларене.

В Кубке конструкторов Ред Булл за 14 этапов до конца сезона впереди Мерседеса уже на 44 балла. Тем временем Макларен в борьбе за третье место на 19 пунктов опережает Феррари. Остальные команды далеко позади.

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В статье: формула-1 Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен
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