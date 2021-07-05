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Битва за титул в Ф-1: Ферстаппен на 32 очка опережает Хэмилтона
Сенсация все ближе
фото - formula1.com
Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен на Гран-при Австрии оформил пятую победу в сезоне и увеличил отрыв от Льюиса Хэмилтона до 32 очков.
Барьер 100 очков за сезон после девятого этапа сезона преодолели Серхио Перес из Ред Булл и Ландо Норрис на Макларене.
DRIVER STANDINGS— Formula 1 (@F1) July 4, 2021
A 3️⃣2️⃣ point lead for number 3️⃣3️⃣ after nine races ????#AustrianGP ???????? #F1 pic.twitter.com/gmL0Doa6uq
В Кубке конструкторов Ред Булл за 14 этапов до конца сезона впереди Мерседеса уже на 44 балла. Тем временем Макларен в борьбе за третье место на 19 пунктов опережает Феррари. Остальные команды далеко позади.
CONSTRUCTOR STANDINGS— Formula 1 (@F1) July 4, 2021
The @redbullracing winning machine marches on ????#AustrianGP ???????? #F1 pic.twitter.com/jnyxxvMPwI
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