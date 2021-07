Ферстаппен стал рекордсменом Формулы-1

Макс Ферстаппен после победы на Гран-при Австрии стал 17-м пилотом в истории Формулы-1 с как минимум 50-ю подиумами. Попутно лидер Ред Булл побил рекорд Фернандо Алонсо, покорив отметку в 50 подиумов до наступления 24-летия.

Just 1️⃣7️⃣ drivers have hit a half-century of podiums in F1, and none have achieved it this young ????#AustrianGP ???????? #F1 @Max33Verstappen pic.twitter.com/dt2GDaoM1C