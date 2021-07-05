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Ферстаппен стал рекордсменом Формулы-1
Голландец в ударе
Макс Ферстаппен после победы на Гран-при Австрии стал 17-м пилотом в истории Формулы-1 с как минимум 50-ю подиумами. Попутно лидер Ред Булл побил рекорд Фернандо Алонсо, покорив отметку в 50 подиумов до наступления 24-летия.
Just 1️⃣7️⃣ drivers have hit a half-century of podiums in F1, and none have achieved it this young ????#AustrianGP ???????? #F1 @Max33Verstappen pic.twitter.com/dt2GDaoM1C— Formula 1 (@F1) July 4, 2021
Макс Ферстаппен в текущем сезоне в девяти гонках восемь раз поднимался на подиум. В личном зачете голландец на 32 очка опережает семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.
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