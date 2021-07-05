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Ферстаппен стал рекордсменом Формулы-1

Автоспорт
(1 голосов)

Голландец в ударе

Ферстаппен стал рекордсменом Формулы-1

Новина українською

Макс Ферстаппен после победы на Гран-при Австрии стал 17-м пилотом в истории Формулы-1 с как минимум 50-ю подиумами. Попутно лидер Ред Булл побил рекорд Фернандо Алонсо, покорив отметку в 50 подиумов до наступления 24-летия.

Макс Ферстаппен в текущем сезоне в девяти гонках восемь раз поднимался на подиум. В личном зачете голландец на 32 очка опережает семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.

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В статье: формула-1 Макс Ферстаппен
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