Формула-1 объявила об отмене Гран-при Австралии

Формула-1 на официальном уровне сообщила, что Гран-при Австралии исключен из календаря сезона 2021 года. Уик-энд в Мельбурне должен был пройти с 19 по 21 ноября.

We regret to announce the #AusGP will drop from the 2021 calendar



We have a number of options to fill the place left vacant - which will be worked through in the coming weeks - but we are all sad to miss the fans in Australia this year#F1 pic.twitter.com/VPQmKDwYDW