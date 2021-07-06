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Формула-1 объявила об отмене Гран-при Австралии

Автоспорт
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Уже второй год подряд

Формула-1 объявила об отмене Гран-при Австралии

фото - twitter.com

Новина українською

Формула-1 на официальном уровне сообщила, что Гран-при Австралии исключен из календаря сезона 2021 года. Уик-энд в Мельбурне должен был пройти с 19 по 21 ноября.

Формула-1 была вынуждена отказаться от поездки в Австралию из-за новых ограничений на въезд в страну, которые местное правительство ввело в рамках мер против пандемии коронавируса.

В Формуле-1 по-прежнему настроены в текущем сезоне провести 23 гонки. В ближайшее время руководство гоночной серии объявит, какой Гран-при заменит этап в Австралии.

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В статье: формула-1 коронавирус
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