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Формула-1 объявила об отмене Гран-при Австралии
Уже второй год подряд
фото - twitter.com
Формула-1 на официальном уровне сообщила, что Гран-при Австралии исключен из календаря сезона 2021 года. Уик-энд в Мельбурне должен был пройти с 19 по 21 ноября.
We regret to announce the #AusGP will drop from the 2021 calendar— Formula 1 (@F1) July 6, 2021
We have a number of options to fill the place left vacant - which will be worked through in the coming weeks - but we are all sad to miss the fans in Australia this year#F1 pic.twitter.com/VPQmKDwYDW
Формула-1 была вынуждена отказаться от поездки в Австралию из-за новых ограничений на въезд в страну, которые местное правительство ввело в рамках мер против пандемии коронавируса.
В Формуле-1 по-прежнему настроены в текущем сезоне провести 23 гонки. В ближайшее время руководство гоночной серии объявит, какой Гран-при заменит этап в Австралии.
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