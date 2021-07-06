Формула-1 объявила об отмене Гран-при Австралии

Формула-1 на официальном уровне сообщила, что Гран-при Австралии исключен из календаря сезона 2021 года. Уик-энд в Мельбурне должен был пройти с 19 по 21 ноября.

We regret to announce the #AusGP will drop from the 2021 calendar



We have a number of options to fill the place left vacant - which will be worked through in the coming weeks - but we are all sad to miss the fans in Australia this year#F1 pic.twitter.com/VPQmKDwYDW — Formula 1 (@F1) July 6, 2021

Формула-1 была вынуждена отказаться от поездки в Австралию из-за новых ограничений на въезд в страну, которые местное правительство ввело в рамках мер против пандемии коронавируса.

В Формуле-1 по-прежнему настроены в текущем сезоне провести 23 гонки. В ближайшее время руководство гоночной серии объявит, какой Гран-при заменит этап в Австралии.