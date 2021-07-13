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Пилот Макларена стал жертвой ограбления на парковке Уэмбли после финала Евро-2020
Еще и сборная проиграла
фото - motorsport.com
Гонщик Макларена Ландо Норрис надолго запомнит 11 июля – в этот день сборная Англии в серии пенальти проиграла Италии в финале Евро-2020, а его самого после матча обокрали на парковке Уэмбли.
С Норриса неизвестные хулиганы сняли часы Richard Mille стоимостью 55 тысяч долларов. Это произошло, когда гонщик Формулы-1 садился в свой
"Ландо не пострадал, но он потрясен. Полиция занимается инцидентом, поэтому мы не можем разглашать подробности", - говорится в заявлении Макларена.
Ландо Норрис является главным открытием сезона в Формуле-1. В личном зачете чемпионата британец с тремя подиумами занимает четвертое место.
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