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Леклер хочет перейти из Феррари в Ред Булл

Автоспорт
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Вот это поворот

Леклер хочет перейти из Феррари в Ред Булл

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Гонщик Феррари Шарль Леклер контактировал с Ред Булл, сообщает итальянская редакция портала Motorsport.com.

Леклер разочарован в текущем положении Скудерии – из-за слабого болида монегаск в этом сезоне еще ни разу не финишировал на подиуме.

Источник отмечает, что Леклер вряд ли входит в ближайшие планы Ред Булл, поскольку австрийская конюшня склоняется к тому, что напарником Макса Ферстаппена останется мексиканец Серхио Перес.

Действующий контракт Леклера с Феррари рассчитан до 2024 года, однако в соглашении есть опция досрочного разрыва сотрудничества.

Шарль Леклер в текущем сезоне в личном зачете Формулы-1 занимает шестое место, опережая напарника Карлоса Сайнса на два очка.

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В статье: формула-1 Шарль Леклер
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