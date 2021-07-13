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Леклер хочет перейти из Феррари в Ред Булл
Вот это поворот
Гонщик Феррари Шарль Леклер контактировал с Ред Булл, сообщает итальянская редакция портала Motorsport.com.
Леклер разочарован в текущем положении Скудерии – из-за слабого болида монегаск в этом сезоне еще ни разу не финишировал на подиуме.
Источник отмечает, что Леклер вряд ли входит в ближайшие планы Ред Булл, поскольку австрийская конюшня склоняется к тому, что напарником Макса Ферстаппена останется мексиканец Серхио Перес.
Действующий контракт Леклера с Феррари рассчитан до 2024 года, однако в соглашении есть опция досрочного разрыва сотрудничества.
Шарль Леклер в текущем сезоне в личном зачете Формулы-1 занимает шестое место, опережая напарника Карлоса Сайнса на два очка.
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