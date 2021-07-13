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Хэмилтон: Боттас - мой лучший напарник
По его мнению лучшего коллеги и быть не может
Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон призвал журналистов прекратить атаковать напарника Валттери Боттаса вопросами о будущем. Ожидается, что в следующем сезоне его сменит Джордж Расселл, выступающий за "Уильямс".
"Оставьте Валттери в покое, дайте ему сосредоточиться на своей работе. Я всегда говорил, что Боттас — мой лучший напарник. И я говорю не только о его результатах и психологическом настрое, но и о том, как мы сработались.
Наш дуэт с Валттери —лучший в Формуле-1 в плане баланса и взаимопонимания. Конечно, однажды наше сотрудничество закончится, нельзя быть напарниками всегда. Но мы отлично работали вместе и можем продолжать это", — цитирует Хэмилтона Motorsport-Total.
Ожидалось, что "Мерседес" объявит о переходе Расселла во время Гран-при Великобритании.
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