Альфа Ромео продлила контракт с Заубером

"Альфа Ромео" и "Заубер" продолжат сотрудничество, сообщает пресс-служба команды Формулы-1. Швейцарская команда и итальянский бренд продлевают соглашение о партнёрстве.

Как говорится в сообщении, стороны будут упорно готовиться к следующему сезону, когда в силу вступит новый технический регламент Формулы-1.

"Мы рады объявить о продлении партнёрства. "Альфа Ромео" отлично проявила себя в качестве партнёра в последние годы. Мы с нетерпением ждём того, что произойдёт в будущем. Новые правила вступают в силу. И они дают нам шанс сделать ещё один шаг вперёд. Я уверен, что мы готовы к тому, чтобы вместе прогрессировать. Смотрим в совместное будущее с оптимизмом и рассчитываем на улучшение наших результатов. Партнёрство очень важно для нашей компании в целом, а не только исключительно на трассе", — сказал руководитель "Альфа Ромео" Фредерик Вассёр.