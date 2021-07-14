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Volkswagen может стать участником Формулы-1

Автоспорт
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Команда готова рассмотреть такую возможность

Volkswagen может стать участником Формулы-1

Новина українською

В случае, если болиды в Формуле-1 станут полноприводными, а передние колёса будут приводиться в движение электродвигателем, Volkswagen с брендом "Порше" или "Ауди" окажется готов рассмотреть возможность участия в "Королевских гонках". Об этом сообщает Grand Prix со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Представители немецкого концерна посетили обсуждение нового регламента на моторы в Формуле-1, где и обозначили свою позицию. Сообщается, что идею не одобряют представители "Мерседеса", "Рено" и "Ред Булл". В то же время в "Феррари" готовы её рассмотреть.

Новый моторный регламент Формулы-1 должен быть введен в 2025 году, однако не исключается, что его внедрение будет отложено на год — до сезона-2026.

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В статье: Volkswagen
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