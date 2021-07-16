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Формула-1 показала болид 2022 года в цветах всех команд

Автоспорт
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Не нашлось места лишь Феррари

Формула-1 показала болид 2022 года в цветах всех команд

Новина українською

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала в своих социальных сетях новую порцию фотографий, посвящённых презентации шоу-кара, который построен по регламенту чемпионата мира 2022 года. На свежих рендерах пресс-служба Формулы-1 показала, как выглядел бы шоу-кар в фирменных цветах команд.

Было подготовлено девять изображений — по неясным причинам нет лишь шоу-кара в ливрее "Феррари".

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В статье: формула-1
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