Формула-1 показала болид 2022 года в цветах всех команд

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала в своих социальных сетях новую порцию фотографий, посвящённых презентации шоу-кара, который построен по регламенту чемпионата мира 2022 года. На свежих рендерах пресс-служба Формулы-1 показала, как выглядел бы шоу-кар в фирменных цветах команд.

Было подготовлено девять изображений — по неясным причинам нет лишь шоу-кара в ливрее "Феррари".