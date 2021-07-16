  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Хэмилтон одержал победу на Гран-при Великобритании
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хэмилтон одержал победу на Гран-при Великобритании

Автоспорт
(1 голосов)

В тройке лучших Льюис опередил Ферстаппена и Боттаса

Хэмилтон одержал победу на Гран-при Великобритании

Новина українською

В Сильверстоуне завершилась квалификация Гран-при Великобритании. Поул-позишен завоевал гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Второй результат показал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, лидирующий в общем зачёте. Тройку лучших замкнул Валттери Боттас, представляющий "Мерседес".

Из остальных результатов стоит отметить восьмое место пилота "Уильямса" Джорджа Расселла, которого очень тепло встретили родные трибуны.

Формула-1. Гран-при Великобритании. Квалификация

1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — 1:26.134
2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,075
3. Валттери Боттас ("Мерседес") + 0,194
4. Шарль Леклер ("Феррари") + 0,694
5. Серхио Перес ("Ред Булл") + 0,710
6. Ландо Норрис ("Макларен") + 0,763
7. Даниэль Риккардо ("Макларен") + 0,765
8. Джордж Расселл ("Уильямс") + 0,837
9. Карлос Сайнс-младший ("Феррари") + 0,873
10. Себастьян Феттель ("Астон Мартин") + 1,045

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...