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Хэмилтон одержал победу на Гран-при Великобритании
В тройке лучших Льюис опередил Ферстаппена и Боттаса
В Сильверстоуне завершилась квалификация Гран-при Великобритании. Поул-позишен завоевал гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Второй результат показал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, лидирующий в общем зачёте. Тройку лучших замкнул Валттери Боттас, представляющий "Мерседес".
Из остальных результатов стоит отметить восьмое место пилота "Уильямса" Джорджа Расселла, которого очень тепло встретили родные трибуны.
Формула-1. Гран-при Великобритании. Квалификация
1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — 1:26.134
2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,075
3. Валттери Боттас ("Мерседес") + 0,194
4. Шарль Леклер ("Феррари") + 0,694
5. Серхио Перес ("Ред Булл") + 0,710
6. Ландо Норрис ("Макларен") + 0,763
7. Даниэль Риккардо ("Макларен") + 0,765
8. Джордж Расселл ("Уильямс") + 0,837
9. Карлос Сайнс-младший ("Феррари") + 0,873
10. Себастьян Феттель ("Астон Мартин") + 1,045
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