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Макс Ферстаппен: Может отказаться от второй практики, если в ней нет смысла

Автоспорт
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Макс Ферстаппен: Может отказаться от второй практики, если в ней нет смысла

UA-Футбол
Новина українською

Пилот Формулы-1 команды "Ред-Булл" Макс Ферстапен рассказал, что не видит необходимости в проведении Практики 2 и считает ее неуместной в нынешнем формате гонки. Его слова цитирует motosport:

"Получается странно: ты выступаешь в квалификации, а затем в машине ничего нельзя изменить. После приходит время второй тренировки, а затем - квалификационной гонки. И я думаю: так может отказаться от второй практики, если в ней нет смысла?" - сказал он.

Напомним, что ранее "Мерседес" объявили сроки по избранию второго пилота команды.

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В статье: формула-1 Макс Ферстаппен
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