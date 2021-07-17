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Макс Ферстаппен: Может отказаться от второй практики, если в ней нет смысла
Комментарий пилота
Пилот Формулы-1 команды "Ред-Булл" Макс Ферстапен рассказал, что не видит необходимости в проведении Практики 2 и считает ее неуместной в нынешнем формате гонки. Его слова цитирует motosport:
"Получается странно: ты выступаешь в квалификации, а затем в машине ничего нельзя изменить. После приходит время второй тренировки, а затем - квалификационной гонки. И я думаю: так может отказаться от второй практики, если в ней нет смысла?" - сказал он.
Напомним, что ранее "Мерседес"
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