Макс Ферстаппен: Может отказаться от второй практики, если в ней нет смысла

Пилот Формулы-1 команды "Ред-Булл" Макс Ферстапен рассказал, что не видит необходимости в проведении Практики 2 и считает ее неуместной в нынешнем формате гонки. Его слова цитирует motosport:

"Получается странно: ты выступаешь в квалификации, а затем в машине ничего нельзя изменить. После приходит время второй тренировки, а затем - квалификационной гонки. И я думаю: так может отказаться от второй практики, если в ней нет смысла?" - сказал он.