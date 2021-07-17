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Шарль Леклер: Мне нравится минимальное количество подготовки
Комментарий пилота
Пилот Формулы-1 команды "Феррари" Шарль Леклер прокомментировал результаты квалификации Гран-при Великобритании (4 место). Его слова цитирует SkySports:
"Мне нравится минимальное количество подготовки. Меньше времени изучать данные, нужно сразу быть готовым и демонстрировать хороший темп. Мне нравится такой подход. Теперь будем готовиться к субботнему заезду и я надеюсь, что мы сможем хорошо выступить.
Я очень доволен сегодняшним результатом. Необходимость выступать в квалификации с минимальной подготовкой немного все усложнила, но также стало интереснее. Мы хорошо поработали и максимально раскрыли потенциал болида.
В целом я чувствовал себя уверенно, особенно в первом сегменте. Во втором сегменте мне не удалось продемонстрировать желаемый уровень, но потом я вернул уверенность в себе в финале квалификации и занял четвертое место. Думаю, это максимальный результат, на который мы могли рассчитывать" - сказал он.
Напомним, что ранее Макс Ферстаппен
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